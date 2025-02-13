"Gazze, Gazzelilerindir"

Gazze’nin Filistin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir" ifadelerini kullandı. Filistinli sivillerin zorla göçe zorlanmasına karşı uluslararası kamuoyunu sessiz kalmamaya çağıran Bahçeli, "Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak, bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır" dedi.

"Kudüs Paktı Teklifi Değerlendirilmeli"

Bahçeli, 5 Ağustos 2024’te önerdiği "Kudüs Paktı" teklifinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. "Gazze'nin Filistin’den koparılması halinde bölge ülkelerinin ve dünyanın tamamının dirlik ve istikrar bulamayacağını" vurgulayan MHP lideri, Filistin davasının yalnızca bölge ülkelerinin değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu belirtti.

"İslam Ülkeleri Aslına Dönmelidir"

MHP lideri, İslam ülkelerine çağrıda bulunarak, kendi öz değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Özellikle Ürdün Kralı’nın tutumuna sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Ürdün Kralı’nın aciz ve boyun eğmiş haline bakıp da bu teslimiyetin hakim olduğuna dair hiç kimse, hiçbir ülke yanlış hesap yapmamalıdır" dedi.

"Haksızlığa ve Emperyalist Azgınlığa Karşı Kanımızla, Canımızla Duvar Çekmeliyiz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Filistin davasının emperyalist güçler tarafından yok edilmek istendiğini vurgulayarak, Müslüman ülkelerin bu plana karşı durması gerektiğini belirtti. Mesajında, "Haksızlığa ve emperyalist azgınlığa karşı kanımızla, canımızla duvar çekmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Berat Kandili’nin Tefrika ve Fitneden Arınmaya Vesile Olmasını Diliyorum"

Berat Kandili dolayısıyla manevi birlikteliğin önemine dikkat çeken Bahçeli, mesajında şu temennilere yer verdi:

"Tövbe ve istiğfarla geçireceğimiz bu mübarek gecede Cenab-ı Allah’tan niyazım; Müslüman gönüllere daha çok hidayet nasip etmesi, tefrika, tezvirat ve fitne tehdidinden cümlemizi muhafaza etmesidir. Günahlardan arına arına, dua ve ibadetlerin kudretine sığına sığına; akıl, fikir ve iman sıcaklığının lütfuyla aramızdaki soğuklukları gidermeli; haksızlığa ve emperyalist azgınlığa karşı kanımızla, canımızla duvar çekmeliyiz."

MHP lideri Devlet Bahçeli, mesajının sonunda, aziz milletin ve Türk-İslam dünyasının Berat Kandili'ni kutlayarak, barış ve huzur dolu günlerin gelmesini temenni etti.

Kaynak : PHA