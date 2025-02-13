TBMM Genel Kurulu’nda alınan kararla kurulan komisyon, olayın nedenlerini inceleyerek, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarını tespit etmeyi ve benzer olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemeyi amaçlıyor. Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin yer aldığı komisyon, konuyu tüm yönleriyle ele alacak ve kapsamlı bir rapor hazırlayacak.

Milletvekili Kurt: "Olayın Detaylarını Titizlikle İnceleyeceğiz"

Komisyon üyeleri arasında yer alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, olayın tarafsız ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi için çalışmalar yürütecek önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurt, yangının çıkış nedenlerinin açığa çıkarılması, ihmal ve sorumlulukların belirlenmesi ve ilerleyen süreçte benzer trajedilerin yaşanmaması için etkin tedbirler alınmasının önemine vurgu yaptı.

Komisyonun Görevleri ve Çalışma Süreci

Komisyon, ilk toplantısını 13 Şubat 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek ve başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapacak. Gerekirse Ankara dışında da çalışmalarını sürdürecek olan komisyon, olayın tüm boyutlarını inceleyerek kapsamlı bir rapor hazırlayacak.

Araştırma sürecinde şu başlıklar ele alınacak:

Yangının çıkış nedenleri ve otelin yangın güvenlik sistemleri

İlgili kurumların yangına müdahale süreci ve sorumlulukları

Yangın güvenliği yönetmeliklerinin değerlendirilmesi ve eksiklikler

Benzer faciaların önlenmesi için alınması gereken tedbirler

Üç ay sürecek detaylı araştırmaların ardından hazırlanacak rapor, hem kamuoyunu bilgilendirecek hem de yangın güvenliği konusunda alınacak önlemler için yol haritası niteliği taşıyacak.

Araştırma Komisyonu Üyeleri

Farklı siyasi partilerden deneyimli milletvekillerinin yer aldığı komisyon şu isimlerden oluşuyor:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti):

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt

Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek

Erzurum Milletvekili Selami Altınok

Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak

İstanbul Milletvekili İsmail Erdem

İstanbul Milletvekili Nurettin Alan

Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal

Kayseri Milletvekili Murat Cahid Çıngı

Konya Milletvekili Tahir Akyürek

Muğla Milletvekili Kadem Mete

Niğde Milletvekili Cevahir Özyurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP):

Antalya Milletvekili Cavit Arı

Antalya Milletvekili Sururi Corabatır

Bolu Milletvekili Türker Ateş

İzmir Milletvekili Ednan Arslan

Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti):

Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü

İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP):

Elazığ Milletvekili Semih Işıkver

Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk

İYİ Parti:

Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz

Yeni Yol Partisi:

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar

Yangın Faciasının Ayrıntıları

Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olayın ardından TBMM’de yapılan görüşmeler neticesinde, yaşanan facianın sorumlularının tespit edilmesi ve benzer olayların yaşanmaması adına Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Komisyon, yangının nedenlerini, otelin yangın güvenlik önlemlerini ve ilgili kurumların olay sürecindeki müdahalesini detaylı bir şekilde inceleyerek sonuçlarını rapor halinde kamuoyuyla paylaşacak.

Kaynak : PHA