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Öğrenciler, bir günlük tatilin ardından hava koşullarının normale dönmesi halinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek. Kahta’da kar yağışının özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırdığı, ekiplerin yolları açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaymakamlık, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği açısından böyle bir karar alındığını belirtirken, olumsuz hava şartlarının takip edildiği ve gerekirse ek tedbirler alınabileceğini duyurdu.

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