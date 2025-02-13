Eğitime ara verilen okullar şunlar:
Alidam İlkokulu/Ortaokulu
Karadut İlkokulu/Ortaokulu
Dumlu İlkokulu
Kavaklı İlkokulu
Ballı İlkokulu
Kaymakamlık, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği açısından böyle bir karar alındığını belirtirken, olumsuz hava şartlarının takip edildiği ve gerekirse ek tedbirler alınabileceğini duyurdu.
Öğrenciler, bir günlük tatilin ardından hava koşullarının normale dönmesi halinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek. Kahta’da kar yağışının özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırdığı, ekiplerin yolları açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss