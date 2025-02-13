Eğitime ara verilen okullar şunlar:

Alidam İlkokulu/Ortaokulu

Karadut İlkokulu/Ortaokulu

Resul Kurt’a TBMM’de yeni görev: Yangın faciasını araştıracak komisyona seçildi Resul Kurt’a TBMM’de yeni görev: Yangın faciasını araştıracak komisyona seçildi

Dumlu İlkokulu

Kavaklı İlkokulu

Ballı İlkokulu

Kaymakamlık, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği açısından böyle bir karar alındığını belirtirken, olumsuz hava şartlarının takip edildiği ve gerekirse ek tedbirler alınabileceğini duyurdu.

Öğrenciler, bir günlük tatilin ardından hava koşullarının normale dönmesi halinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek. Kahta’da kar yağışının özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırdığı, ekiplerin yolları açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss