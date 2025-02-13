Farklı türlerde yazılara yer veren dergi, makale, öykü, deneme, şiir, köşe yazısı, araştırma-inceleme, kitap ve film tahlili gibi çeşitli edebi türlerde eserlerle zengin bir içerik sunuyor. Mutenâ, iki aylık süreli yayın olarak edebiyat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.
Dergicilik Geleneğini Yaşatan Bir Yayın
Mutenâ’nın yayın politikası, farklı düşünceleri harmanlayarak zengin bir entelektüel bakış açısı sunmak üzerine kurulu. Dergi, geçmişten günümüze süregelen dergicilik geleneğini yaşatmayı ve edebiyatseverlere derinlikli içerikler sunmayı amaçlıyor. Genel Yayın Yönetmeni Murat Kayış, derginin 5. yılında 25. sayıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçen tüm yazar ve okurlarına teşekkür etti.
Adıyaman’a Özel Dosya Konusu
Bu sayının dosya konusu olarak seçilen “Medeniyetler Beşiği Adıyaman”, bölgenin tarihsel ve kültürel mirasına ışık tutuyor. Adıyaman’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması, kültürel mirası ve edebi perspektifi, dergideki yazılarla okuyucuya aktarılıyor.
Yazar ve Şair Kadrosu
Mutenâ’nın 25. sayısına değerli kalemleriyle katkı sunan yazar ve şairler şu şekilde:
Cezmi Ersöz
Murat Kayış
İlyas Çetinkaya
Abdurrahman Akçal
Ramazan Oruç
Sümeyye Zehra Oruç
Nisa Leyla
Şenel Gökçe
Metin Üregen
Emrah Der Ki
İbrahim Başar
Figen Tan
Hamza Çelenk
Sevgi Horozoğlu
Ergün Hamzadayı
Tuğba Gündüz
Meki Ekin
Hikmet Dönmez
Merve Hamal
Fatma Nur Ateş
Edebiyatseverlere Davet
Mutenâ Dergisi, zengin içeriği, edebi çeşitliliği ve entelektüel bakış açısıyla okurlarına farklı edebi tatlar sunmaya devam ediyor. Kültür ve sanatın derinlemesine işlendiği, farklı türlerin bir araya geldiği bu özel sayıyı kaçırmamak için dergiye erişim sağlanabileceği belirtiliyor.
Kaynak : PHA