Farklı türlerde yazılara yer veren dergi, makale, öykü, deneme, şiir, köşe yazısı, araştırma-inceleme, kitap ve film tahlili gibi çeşitli edebi türlerde eserlerle zengin bir içerik sunuyor. Mutenâ, iki aylık süreli yayın olarak edebiyat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Dergicilik Geleneğini Yaşatan Bir Yayın

Mutenâ’nın yayın politikası, farklı düşünceleri harmanlayarak zengin bir entelektüel bakış açısı sunmak üzerine kurulu. Dergi, geçmişten günümüze süregelen dergicilik geleneğini yaşatmayı ve edebiyatseverlere derinlikli içerikler sunmayı amaçlıyor. Genel Yayın Yönetmeni Murat Kayış, derginin 5. yılında 25. sayıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçen tüm yazar ve okurlarına teşekkür etti.

Adıyaman’a Özel Dosya Konusu

Bu sayının dosya konusu olarak seçilen “Medeniyetler Beşiği Adıyaman”, bölgenin tarihsel ve kültürel mirasına ışık tutuyor. Adıyaman’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması, kültürel mirası ve edebi perspektifi, dergideki yazılarla okuyucuya aktarılıyor.

Yazar ve Şair Kadrosu

Mutenâ’nın 25. sayısına değerli kalemleriyle katkı sunan yazar ve şairler şu şekilde:

Cezmi Ersöz

Murat Kayış

İlyas Çetinkaya

Abdurrahman Akçal

Ramazan Oruç

Sümeyye Zehra Oruç

Nisa Leyla

Şenel Gökçe

Metin Üregen

Emrah Der Ki

İbrahim Başar

Figen Tan

Hamza Çelenk

Sevgi Horozoğlu

Ergün Hamzadayı

Tuğba Gündüz

Meki Ekin

Hikmet Dönmez

Merve Hamal

Fatma Nur Ateş

Edebiyatseverlere Davet

Mutenâ Dergisi, zengin içeriği, edebi çeşitliliği ve entelektüel bakış açısıyla okurlarına farklı edebi tatlar sunmaya devam ediyor. Kültür ve sanatın derinlemesine işlendiği, farklı türlerin bir araya geldiği bu özel sayıyı kaçırmamak için dergiye erişim sağlanabileceği belirtiliyor.

Kaynak : PHA