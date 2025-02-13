Milletvekili Özhan, mesajında Berat Kandili’nin bağışlanma, arınma ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir gece olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Berat Kandili’ni idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu gece, Yüce Allah’ın affına ve merhametine sığınmak, gönüllerimizi arındırmak ve manevi dünyamızı zenginleştirmek için önemli bir fırsattır.”

Kandilin, birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Özhan, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Berat Kandili, aynı zamanda bağışlanma ve hesap verme bilincini tazelediğimiz, kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirdiğimiz müstesna bir zaman dilimidir. Bu vesileyle, dualarımızın kabul olmasını, milletimize, Adıyaman’ımıza ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

Son olarak, Adıyaman halkının ve tüm İslam dünyasının kandilini kutlayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Kaynak : PHA