Programa Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu konuk olarak katılacak ve cemaatle birlikte kandilin manevi iklimini paylaşacak. Müftülük tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar Berat Kandili’ni birlikte idrak etmek için programa davet edildi.

Program İçeriği

- Kur’an-ı Kerim Tilaveti

- Sohbet

- Tesbihat ve Dua

- İkram

Yer: Altınşehir Camii

Tarih: 13 Şubat 2025 Perşembe

Saat: Akşam namazı sonrası

Adıyaman İl Müftülüğü, bu özel gecede birlik, beraberlik ve manevi arınma duygularının pekiştirilmesi için düzenlenen programa tüm Adıyamanlıları davet etti. Müftülük yetkilileri, Berat Kandili’nin affın ve mağfiretin müjdecisi olduğunu vurgulayarak, bu gecenin dualarla, ibadetlerle ve dayanışma ruhuyla geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Altınşehir Camii’nde düzenlenecek kandil programına yoğun katılım beklenirken, vatandaşların manevi atmosferi paylaşmak ve dualarla kandili ihya etmek için camide bir araya geleceği ifade edildi.

Kaynak : PHA