Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonların artarak süreceğini, vatandaşların şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini belirterek, yapılan operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

- O. Y.

Tutuklanan şahısların isimleri şu şekilde açıklandı:

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 Şubat 2025 tarihinde yapılan operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar 12 Şubat 2025 günü adli makamlara sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.