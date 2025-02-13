11 Şubat 2025 tarihinde yapılan operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar 12 Şubat 2025 günü adli makamlara sevk edildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şahısların isimleri şu şekilde açıklandı:
- Z. A. Ç.
- R. H.
- O. Y.
- İ. Ç.
- M. G. T.
- A. İ.
- F. E. B.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslar:
- Ç. Ç.
- M. A. Y.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA: "UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini belirterek, yapılan operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Yetkililer, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonların artarak süreceğini, vatandaşların şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
Adıyaman'da uyuşturucuya sıfır tolerans politikasının devam edeceği belirtilirken, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların hız kesmeden süreceği kaydedildi.
Kaynak : PHA