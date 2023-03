Depremin ilk günleri ekmek su olan ihtiyacın bugün yerini insanların hayatını nasıl devam ettireceğini düşünmeye bıraktığını söyleyen Sadıkoğlu, “Depremin yaşandığı 11 ilimizde on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Yüzbinlerce konut ve iş yerleri yıkıldı, hasar aldı. Yıkılan ve hasar alan binalar ve iş yerleri şehirlerde ciddi bir mağduriyet doğurdu. Ülkemize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha ülkemize böyle bir afet yaşatmasın. Depremin ilk bir iki günü ekmek su olan ihtiyaç bugün yerini insanların hayatını nasıl devam ettireceğini düşünmeye bıraktı” dedi.

“Yeni alanlar belirlenerek geçici süreyle de olsa ticaretin önü açılmalı”

Şehrini bırakmayan esnafın ve tüccarın kalmaya devam etmesi, gidenlerin de geri gelmesi için uygun alanlar belirlenerek çeşitli sektörlere tahsis edilmesi çağrısı yapan Sadıkoğlu, şunları söyledi; “İş yerleri büyük ölçüde hasar alan işletmeler ürünlerini çıkarmak istiyor. Bununla ilgili destekler bekliyoruz. Malzemesini çıkaran işletmelerin başka şehirlere göç etmesini önlemek için bir an önce yeni ticari alanlar belirlenmeli. Şehrimizdeki esnafımızın ve tüccarlarımızın hemen hemen yarısı iş yerlerini terk etmiş durumda. Bir an önce bunları geri döndürebilmek için yeni alanlar gösterilmesi lazım. Ticaret Sanayi Odası olarak biz gerekli organizasyonu yapmaya hazırız. Büyükşehir Belediye binası yanı gibi büyük alanlarda kurulacak olan konteyner çarşı sistemi ile firmaları yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Firmaları şehrimizde tutmak için bunları yapmamız lazım, bu imkânı sunmazsak gidenleri geri getirme şansımız yok. Normalleşme sürecinde şehrin ayağa kalkması, ticaretin ayağa kalkmasından geçtiğini düşünüyoruz. Acil eylem planları hazırlanması lazım. Şehir merkezinde binası yıkılan okulların bir an önce hafriyatlarının kaldırılarak oluşacak alanlar çeşitli sektörlere tahsis edilmeli, geçici süreyle de olsa ticaret yapmalarının önü açılmalı. Günlerdir bu konuyla ilgili yaptığımız girişimler ve görüşmeler bir türlü sonuç bulmuyor. Şehrini bırakmayan esnafımızın kalması, gidenlerin de geri gelmesi için yetkililerden bu adımları ivedilikle atmasını bekliyoruz.”

“Üyelerimizin ve şehrimizin yanındayız”

Depremin yaşandığı ilk günden bugüne sahada olduklarının altını çizen Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi deprem sürecinde de esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin yanındayız. Yanında olmaya da sonuna kadar devam edeceğiz. Depremin meydana geldiği ilk günden bu yana gerek sıkıntılarını çözmek gerekse yardım faaliyetlerimizle üyelerimizin ve şehrimizin yanında oluyoruz. Böyle bir dönemde kare kare fotoğraf paylaşmıyoruz, paylaşılmasını da doğru bulmuyoruz. Sahada olmayı sürdürüyoruz. Şehrimize ve ülkemize tekrardan geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimden bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını niyaz ediyorum” diye konuştu.



Kaynak : PHA