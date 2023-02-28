Saç bakımı, saç tipine göre özenle ve gündelik olarak yapılması gereken bir bakımdır. Saçların canlı, sağlıklı ve gür görünmeleri güzellik ölçütü olması; kadın ya da erkeklerin saç bakım ürünlerine ilgisini arttırmaktadır. En iyi saç bakımı ürünleri hangisidir sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır. Bu konuda ilk akla gelenler ise şüphesiz saç kremi ve saç serumu olmaktadır.

Saç Serumu Nedir? Saç Serumu Niçim Kullanılır?

Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan saç serumu nedir? Saçlarına daha iyi bakmak isteyenlerin merak ettikleri sorulardan biri de saç serumu ne işe yarar? olmaktadır. Saç serumu, saça gerekli olan nemi kazandırarak daha güçlü görünmesini sağlayan ve slikon ihtiva eden bakım ürünleridir. Düzenli kullanıldığında ve içeriğine göre;

l Saç derisini onarır,

l Saçların dökülmesini durdurur,

l Saçların uzamasını hızlandırır,

l Saçlara canlılık kazandırır,

l Kepeği önleyerek azaltır.

Saç Serumu Nasıl Kullanılır?

Saç tipine ve varsa saçlarda oluşan şikayete uygun bir ürün seçilmelidir. Seçilen ürün, banyo sonrası nemli saça uygulandığında daha etkili olmaktadır. Serum çok yoğun kullanılmamalı, avuç içine 1-2 damla alınarak parmaklarla saç uçlarından ortalara dengeli biçimde dağıtılmalıdır. Saç serumu bakım kremleri saç dökülmeleri ile saç kırıklarının onarılmasında oldukça etkilidir.

Saç Kremi Çaşitleri ve Kullanım Alanları

Saç bakım ürünleri içinde şampuan sonrası ve saç serumu öncesi kullanılan, taramayı kolaylaştıran saç kremleri, son zamanlarda oldukça farklı ihtiyaçlara yanıt verecek biçimde üretilmektedir. Durulanan saç kremleri, banyo sonrası saçın yumuşamasını ve elektriklenmesini önlemek, saça canlılık kazandırmak ve saçı beslemek amacıyla tercih edilmektedir. Bu kremler; arındırıcı, besleyici, yenileyici birçok özellik taşıyarak saç güzelliğini korumak için yardımcı olmaktadır.

Durulanmayan saç kremleri dalgalı saçların buklelerinin canlılığını sağlamakta, boyalı saçlarda saçın renginin korunmasında yardımcı olmaktadır. Saçların elektirklenmesini önlemek için de durulanmayan saç kremi, banyodan sonra kullanılmaktadır. Ayrıca saç kırıklarını onarıcı özellikleri olan ürünler de sıklıkla tercih edilmektedir. Keratin bazlı saç bakım kremleri canlılığını yitirmiş saçları onarmada güçlü etkiye sahiptir.