Asnuk: “Bu yolculuk insanlık onuru için”



Tunus’ta eğitimlerini tamamlayan Haşim Asnuk, filonun Gazze’ye hareketi öncesi yaptığı değerlendirmede, “Gazze halkının yaşadığı zulmü görmezden gelmek, kendi insanlığımızı inkâr etmektir. Bu yolculuk yalnızca Filistin için değil, insanlık onuru için yapılan bir yolculuktur” dedi.



Uluslararası Dayanışma



Filoda dünyanın dört bir yanından tanınmış isimler yer alıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ile birlikte doktorlar, sanatçılar, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve siyasetçiler aynı hedef için yola çıkıyor.



Türkiye’den de Saadet Partisi milletvekilleri Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç filoya katılan isimler arasında bulunuyor.



Gazze Filolarının Kronolojisi



Gazze’ye deniz yoluyla yardım ulaştırma girişimleri 2008’den bu yana farklı sivil oluşumlar tarafından organize edildi:



2008 – İlk denemeler: Free Gaza Movement öncülüğünde küçük teknelerle yapılan ilk denemelerde sınırlı sayıda yardım Gazze’ye ulaştırıldı. İsrail donanması müdahale etmedi.

2009 – Abluka sertleşti: İsrail, daha sonraki girişimlerde tekneleri engellemeye ve geri çevirmeye başladı.



2010 – Mavi Marmara olayı:

En dramatik girişim oldu. Türkiye’den yola çıkan Mavi Marmara gemisi, uluslararası sularda İsrail komandolarının saldırısına uğradı.

▪ 9 Türk vatandaşı olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise aylar sonra aldığı yaralardan dolayı yaşamını yitirdi.

▪ 60’tan fazla kişi yaralandı.

▪ Bu olay, dünya kamuoyunda büyük tepki topladı ve Türkiye-İsrail ilişkilerinde derin bir krize yol açtı.



2011 – Yeni denemeler: Norveç, İrlanda ve Kanada’dan gemilerin katıldığı filo, İsrail donanması tarafından engellendi. Aktivistler gözaltına alındı.



2015 – Freedom Flotilla III: İsrail, uluslararası sularda Marianne adlı gemiye müdahale ederek aktivistleri gözaltına aldı. Aralarında eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de bulunuyordu.



2018 – Al Awda ve Freedom gemileri: Norveç ve İsveçli aktivistlerin bulunduğu tekneler İsrail tarafından engellendi, yolcular gözaltına alındı.



2020 sonrası – Pandemi ve güvenlik: Covid-19 nedeniyle birkaç yıl boyunca filo girişimlerinde kesinti yaşandı. 2025’teki Küresel Sumud Filosu, bu anlamda pandemi sonrası en büyük girişim olma özelliği taşıyor.



Gazze Yolunda Hayatını Kaybedenler



Özellikle Mavi Marmara saldırısı, bu girişimlerin en acı olayı olarak tarihe geçti. Hayatını kaybedenlerin isimleri hafızalarda:



İbrahim Bilgen (61, Siirt)

Ali Haydar Bengi (39, Diyarbakır)

Cevdet Kılıçlar (38, Kayseri, gazeteci)

Çetin Topçuoğlu (54, Adana, milli tekvando sporcusu)

Fahri Yaldız (43, Adıyaman)

Cengiz Akyüz (41, İskenderun)

Necdet Yıldırım (32, Malatya)

Furkan Doğan (19, Kayseri, ABD vatandaşı)

Cengiz Songür (47, İzmir)

Yaralı olarak uzun süre tedavi gördükten sonra ölen Uğur Süleyman Söylemez (Ankara). Bu isimler, “Gazze’ye özgürlük” idealinin sembolü olarak anılıyor.



Adıyaman’dan Dünyaya Bir Ses



Haşim Asnuk’un filoya katılımı, sadece kişisel bir duruş değil, Adıyaman’dan dünyaya uzanan bir dayanışma çağrısı olarak değerlendiriliyor. Yerelde depremin yaralarıyla boğuşan Adıyaman’dan bir siyasetçinin, Gazze için böylesine riskli bir yolculuğa çıkması, “adalet ve insanlık mücadelesinin sınır tanımadığını” göstergesi olarak nitelenirken daha önceki girişimlerden Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden Adıyamanlı Fahri Yaldız’a da selam ve saygı ifadesi olarak kabul ediliyor. Adıyaman’da farklı siyasi görüş ve inançlardan insanlar, Asnuk’un girişimini destekleyen yorumlarla sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor.



Filonun 14–15 Eylül civarında Gazze kıyılarına ulaşması bekleniyor. Ancak İsrail’in önceki yıllardaki müdahaleleri, bu yolculuğun ne kadar riskli olduğunu da ortaya koyuyor.



