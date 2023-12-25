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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik sürdürülen soruşturmada Malatya Yeşilyurt ve Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik sürdürülen soruşturmada Adana'dan Malatya'ya ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince ev ve araçta yapılan aramada 5 tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar muhafaza altına alınırken gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA