Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV'ye 'Türkiye'nin Sözü' programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın, 'Bitmiş bir siyasal iktidar var. Türkiye'nin hiçbir sorununa derman olamıyor, meşruiyetini kaybetmiş, meşruiyetini Amerika'da bulmaya çalışıyor' sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verdi. Karar, oy çokluğuyla alındı.

RTÜK'ün Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezanın siyasi eleştiri hakkını ve ifade özgürlüğünü daraltan bir yaptırım olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

'RTÜK'te ceza günü...

SZC TV'ye; 'Türkiye'nin Sözü' programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın 'Bitmiş bir siyasal iktidar var. Türkiye'nin hiçbir sorununa derman olamıyor, meşruiyetini kaybetmiş, meşruiyetini Amerika'da bulmaya çalışıyor.' ifadeleri, eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Eleştiri hakkını, siyasi tartışma ve ifade özgürlüğünü daraltan yaptırım kararı oy çokluğuyla alındı.

TLC'ye; 1997 yapımı 'Şeytanın Avukatı' adlı filmde, gece 24:00'ten sonra ekrana getirilen ve filmin fantastik kurgusu içinde şeytanın yok oluşunu sembolik biçimde anlatmak için kullanılan kısa bir sahnenin, cinsel içerik taşımadığı halde 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle, yüzde 2 idari para cezası verildi.

Ayrıca Edessa TV'ye 'milli manevi değerlere aykırılık' ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yüzde 2, Metro FM'e de 'alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddeler özendirilemez' ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.'

Kaynak : PERRE