Deprem Bölgelerinden İstanbul’a Uzanan Bir Eğitim Yolculuğu

Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ilde eğitim gören başarılı 11. sınıf öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenerek projeye dahil edildi. Adıyaman’dan Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nden seçilen üç kız öğrenci, bir hafta boyunca İstanbul’da ağırlandı.

Projenin ana hedefi, başarılı öğrencilerin üniversite sınavı öncesinde gelecekteki hedeflerini daha iyi belirlemelerine yardımcı olmak ve onlara farklı meslek gruplarını tanıtmak oldu.

İstanbul’da Unutulmaz Bir Deneyim

Proje kapsamında öğrenciler, İstanbul’daki prestijli üniversiteler, teknoloji merkezleri, fabrikalar ve ilgi alanlarına yönelik kurumları ziyaret etme fırsatı buldu. Ayrıca iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen öğrenciler, çeşitli meslek gruplarını yerinde gözlemledi. Bu deneyim, gençlerin kariyer planlarını şekillendirmelerine önemli katkı sağladı.

Programda yer alan etkinliklerden bazıları şunlardı:

Google İstanbul, Koç, Sabancı, ve İTÜ gibi önde gelen kurumlara ziyaretler.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Süper Lig maçına katılım.

İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarına tanıtıcı geziler.

Totalenergies, Arçelik, ve Sonomed Görüntüleme Merkezi gibi önemli markalara inceleme turları.

Etkili Kariyer Planlama Semineri

Öğrencilere ayrıca “Etkili Kariyer Planlama” semineri düzenlendi. Seminerde gençlere kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli beceriler, iletişim stratejileri ve iş dünyasında rekabet avantajı elde etme yolları aktarıldı.

Destekleyen Kurum ve Sponsorlara Teşekkür

Projenin gerçekleşmesine destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mavi Jeans ve diğer sponsor kuruluşlar, öğrencilere hem akademik hem de sosyal olarak vizyon kazandırmayı hedefledi. Ayrıca, İstanbul’da üniversite kazanmaları durumunda burs desteği sağlanacağı belirtildi.

Rotary Liderlerinden Açıklamalar

Bostancı Rotary Kulübü Dönem Başkanı Özgül Alışkan Yıldırım, proje hakkında şu ifadeleri kullandı: “Projemiz, gençlerimize hem kariyer yolunda rehberlik etti hem de unutulmaz bir deneyim sundu. Başarıyla tamamlanan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı ise gençlerin geleceğini şekillendiren bu tür projelerin önemine vurgu yaparak, desteklerini esirgemeyen kurumlara minnettarlığını ifade etti.

Gençlerin Geleceğine Yatırım

“Geleceğimi Planlıyorum” projesi, başarılı öğrencilerin kariyer yolculuklarına rehberlik ederek eğitim ve meslek hayatlarında sağlam adımlar atmalarını sağladı. Proje, deprem bölgelerinde eğitim alan gençlere umut olurken, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek nesillere yatırım yapılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : PHA