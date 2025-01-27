Ziyaret sırasında İl Müdürü Fikret Keleş, Milletvekili Alkayış’a deprem sonrası tamamlanan projeler, devam eden ve planlanan yatırımlar, Adıyaman’daki spor tesislerinin mevcut durumu, faaliyet gösterilen spor branşları, il genelindeki spor kulübü ve sporcu sayıları ile GSB yurtlarının durumu hakkında detaylı bir brifing sundu. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar konularında yapılan çalışmalar da paylaşıldı.

Adıyaman’da yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış,"Kentimize hizmet etmeye, çıtayı daha da yükseltmeye ve gençlerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında, 2025 yılı için planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.



Kaynak : PHA