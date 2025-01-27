Eş Zamanlı Operasyonlar Düzenlendi

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Ocak ayı boyunca uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinde kullanılan malzemelerle birlikte çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

314,58 gram sentetik kannabinoid maddesi

141,6 gram sıvılaştırılmış sentetik kannabinoid ham maddesi

668,7 gram sentetik kannabinoid ham maddesi

52,8 gram esrar maddesi

50,86 gram esrar tohumu

1 adet hassas terazi

2 adet ateşli silah

24 adet fişek

30 Gözaltı, 6 Tutuklama

Operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheli, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6’sı, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Polisin Uyuşturucuyla Mücadelesi Sürüyor

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençleri uyuşturucudan korumak ve sokak satıcılarına karşı mücadele etmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların uyuşturucuyla mücadele konusunda duyarlı olmaları ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.

Kaynak : PHA