Depremin hemen ardından Adıyaman Merkez ve İlçelerinde önemli projelere imza atan Türkiye Rotary Federasyonları ve Kulüpleri yeni projelerle Sağlık Sektörüne katkı sağlayarak halka daha iyi hizmet verilmesine gayret ediyor.

Yeni Mahallede Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarafından kurulan K12 Konteyner Kentte bulunan Rotay Mobil Kliniğin teslim işlemleri için Adıyaman’a gelen Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan ve Geçmiş Dönem Başkanı Hasan Albayrak ile birlikte Bölge Sekreteri Ece Acar, Cem Yurtsever, Göksu Alpay Diren ile birlikte Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet önce Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek kente yapılan yatırımların hayata geçmesinde sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Buradan Adıyaman Sağlık İl Müdürü Dr. Erdoğan Öz’ü ziyaret eden heyet Rotary Mobil Kliniğin teslim tutanaklarına imza atarak karşılıklı devir teslim işlemlerini gerçekleştirdi.

Kaynak : PHA