Özellikle zor arazi şartlarına uygun bir şekilde dizayn edilen 4X4 Ambulans ile Adıyaman’ın dağlık ve kırsal yerlerindeki hastalara en kısa erişim sağlanabileceğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz,"Depremden buyana Adıyaman’a sağlık alanında çok önemli katkılar sağlayan Türkiye Rotary ailesine ve bütün Bölge Guvernörleri ile Rotary Kulüplerine teşekkür ederiz. Adıyaman’a kazandırdıkları Mobil Klinik, Ambulans, Ultrason Cihazları, Sahra Hastanesi ve Mobil Diş Kliniği ile kentimize sağlık alanında çok kıymetli projelerle destek oldukları için ben kurumum adına başta Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah hastalarımıza şifa dağıtarak halkımıza daha iyi hizmetler veririz” dedi.

Adıyaman’ı ikinci bir evimiz olarak görüyor, çok da seviyoruz diyen Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan;”Depremden hemen sonra ilk olarak Adıyaman’a koşarak geldik. Bu güzel şehir ve insanlarıyla bizlerin gönül bağı var. Yıllardır geliyoruz bu kente ama ilk kez bu kadar yıkık halini gördük. Bizler Rotary ailesi olarak her zaman Adıyaman ve kadir şinas halkının yanındayız. Elimizden ne gelirse yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu şehir yeniden küllerinden doğacak ve bizler her zaman yanınızda olacağız. Çok güzel bir mobil klinik yaptık ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Ultrason cihazlarımızı hastaneye teslim ettik. Şimdi ise 4X4 ambulansımızı Adıyaman’a kazandırdık. İnşallah hastalarımıza şifa dağıtacak" dedi.

4X4 Ambulansın anahtarını Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, kulüp üyeleri ile birlikte hayırlı olsun diyerek, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz’e teslim etti.

Kaynak : PHA