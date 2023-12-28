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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam işçi ve işveren temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi. Kritik toplantının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak açıkladı.

Bakan Işıkhan, ''Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.'' dedi.

Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç.Dr. Resul Kurt yeni asgari ücreti değerlendirdi.

2024 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanmasını müteakip yaptığı açıklamada, "Bir yıl için belirlenecek aylık asgari ücret brüt 20 bin 2,50 TL ve net 17 bin 2,02 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 700 TL asgari ücret desteği verilecek. Asgari ücret, işçi, işveren kesimleri ile kamu kurumu temsilcilerinden oluşan üçlü yapı içindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyon; işçileri, işverenleri ve kamuyu temsilen 5’er üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Komisyon, 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına 11 Aralık itibarıyla başlamış, İkinci toplantıyı 18 Aralık’ta, son toplantıyı ise 27 Aralık’ta gerçekleştirmiştir. Yapılan üç toplantı sonucunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararını işçi kesiminin muhalefetine karşılık oyçokluğu ile almıştır." ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, net 17.002,12 TL, brüt 20.002,50 TL olarak belirlendi.

Buna göre; Asgari Ücret : 20 bin 2,50 TL,

SGK Primi % 14: 2 bin 800,35 TL,

İşsizlik sigortası primi % 1: 200,03 TL

Kesintiler Toplamı: 3.000,38 TL

Net Asgari Ücret: 17.002,12 TL

İşverene Maliyeti (TL/Ay): 23.502,94 TL oldu.

Adıyaman Milletvekili Doç.Dr.Resul Kurt açıklamasını şöyle tamamladı:

"Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı % 49; 2023 Ocak dönemine göre artış oranı ise % 100 olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılında 184 TL olan net asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2,12 TL’ye çıkmıştır. Böylece, net asgari ücret, nominal olarak 91 kat; reel olarak ise 3,5 kat artmıştır."

Kaynak : PHA