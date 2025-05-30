“Adıyaman’ın Bereketli Topraklarına Modern Dokunuş”

Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve Adıyaman Sulama Birliği’nin ortak çalışmasıyla yürütülen Ürgüç ve Bebek Pompaj Sulama Projeleri, Adıyaman’da sulu tarımın yaygınlaştırılması hedefiyle hayata geçiriliyor. Projelerle bölgedeki üretim kapasitesinin ve ekonomik verimliliğin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Milletvekili Kurt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hizmet zamanı diyerek çıktığımız bu kutlu yolda, Adıyaman’ımızın bereketli topraklarını modern sulama altyapısıyla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Bu projeler yalnızca çiftçiye can, toprağa bereket değil; aynı zamanda üretim ve refaha da kapı aralayacak.”

“Sulu Tarım, Kırsal Kalkınmanın Lokomotifi Olacak”

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ürün çeşitliliğinde ciddi artış sağlanması hedefleniyor. Kurt, sulu tarımın kırsal kalkınmanın itici gücü olacağını belirterek, “Adıyaman çiftçisi bu yatırımlarla kazanacak, bölgenin ekonomik dinamizmi yeniden canlanacak” dedi.

“Dört milletvekili olarak bu projelerin hayata geçmesi için gece gündüz demeden çalıştık. İnanıyoruz ki, hayalleri olmayanlar başkalarının hayallerinde figüran olmaktan kurtulamaz. Adıyaman çiftçisinin hayalini gerçeğe dönüştürmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Proje Detayları: Binlerce Hektar Arazide Sulu Tarım Başlayacak

Milletvekili Kurt, projelerin teknik detaylarını da kamuoyuyla paylaştı:

Bebek 1 ve Bebek 2 Pompaj Sulamaları

Kaynak: Atatürk Barajı

Kapsam: Toplam 5.386 hektar alan sulanacak

Ekipman: 9 adet pompa kurulacak

Altyapı:

3.412 metre CTP

12.244 metre HDPE boru döşemesi tamamlandı

Sanat yapıları: 106 adet yapının inşası sürüyor

Yükleme havuzu: Tamamlandı

Hedef tarih: 30 Mayıs 2026

Ürgüç Pompaj Sulama Projesi

Pompa sayısı: 4

Sulama alanı: 45.000 dekar

Hedef tarih: 30 Mayıs 2025

“Teşekkürlerimizi Sunuyoruz”

Projelerin hayata geçmesinde emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür eden Kurt, şu isimleri öne çıkardı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Adıyaman Valisi Osman Varol

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru

DSİ 203. Şube Müdürü M. Emin Ertürk

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz

Milletvekili Kurt, özellikle 2023 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmenin projelerin hızlanmasına büyük katkı sağladığını hatırlatarak, “Valimiz, milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte sulama ihtiyacının pompaj sistemleriyle çözülmesi için gösterdiğimiz gayret, karşılık buldu” dedi.

“Adıyaman İçin Hayallerimizi Gerçekleştiriyoruz”

Açıklamasını “Bazı hayaller gerçek olmayı hak eder” sözleriyle noktalayan Resul Kurt, Adıyaman için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı:

“Çiftçimizin yanında olmaya, üretmeye, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bu projeler sadece bugünün değil, geleceğin Adıyaman’ı için bir yatırımdır.”

Kaynak : PHA