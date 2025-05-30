“Fetih, Türk’ün kararlılığının ve imanının zaferidir”

İstanbul’un fethinin üzerinden yaklaşık altı yüzyıl geçmesine rağmen, bu büyük zaferin taşıdığı anlamın ve ilhamın bugün de güçlü şekilde hissedildiğini belirten İl Başkanı Alsan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstanbul; Türk milletinin kararlılığının, planlı hareket ettiğinde neleri başarabileceğinin ve stratejik aklının tarihsel bir göstergesidir. Bu fetih, bin yıllık bir imparatorluğun İslam karşısında diz çöküşünün simgesidir. Hz. Peygamber’in müjdesine nail olmuş bir ordunun ve Kutlu Komutan’ın destanıdır. Bu yönüyle fetih, sadece bir zafer değil, inancın, ilmin ve azmin harmanlanmış haliyle insanlık tarihine atılmış mühürdür.”

“Fethin itibarı uygulamayla korunur”

Güncel gelişmelere dikkat çeken Alsan, bazı uluslararası çevrelerin İstanbul’a yönelik yeni girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Patrik, Batı dünyasını İstanbul'u yeniden fethe çağırırken, bu dönemde fethin mirasını ve itibarını yalnızca sözle değil, kararlı uygulamalarla korumak mecburiyetindeyiz. İstanbul’u fetheden o ruh; mücadeleci, bağımsızlıkçı ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı bir ruhtur. Bugün bu ruhu yaşatmak, tarihle övünmekten öte; aynı bilinçle değerlerimizi, inancımızı ve devletimizin bağımsız yapısını korumakla mümkündür.”

“Ayasofya, fethin kalbidir”

Alsan, açıklamasında Ayasofya Camii’ne ilişkin tartışmalara da değinerek, cami statüsünün her yönüyle korunması gerektiğini belirtti:

“Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması, milletimiz açısından tarihî bir diriliş ve manevî bir zaferdir. Ancak Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ibadet amacıyla cami statüsüne kavuşan bu yapının sergi alanına dönüştürülmesi ve ücretli hale getirilmesi, fethin ruhuna ve Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki beyanlarına ters düşmektedir. Ayasofya, taş ve duvarlardan ibaret değildir. O, milletin tarihine, inancına ve iradesine olan sadakatinin simgesidir. Bu kutlu mabede erişimin kısıtlanması, İstanbul’un fethine atılan mührü silikleştirme riski taşır.”

“Geleceğe fetih ruhuyla yürüyeceğiz”

İl Başkanı Alsan, açıklamasını güçlü bir vurguyla sonlandırarak milletin birliğine ve tarihsel bilince dikkat çekti:

“İstanbul, bir milletin ideallerinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu ideal, sadece geçmişin anılarında değil, adaletli, güçlü ve özgür bir Türkiye’nin inşasında yaşatılmalıdır. İstanbul’un fethi kutlu olsun. Allah milletimizin birliğini, dirliğini ve izzetini daim eylesin.”

Kaynak : PHA