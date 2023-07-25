Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında kurulan ikinci el otomobil yenileme ile yenilikçi bir yaklaşım getirecek olan Refactory’de, aynı zamanda yenilenen tüm araçlar RENEW’un ikinci el konusundaki uzmanlığı ile buluşacak.

Renew, Türkiye'de 56 noktada faaliyet gösteren geniş satış ağıyla ikinci el araçlarda yeni bir standart belirleyecek.

Refactory tarafından yenilenen tüm ikinci el araçlar, yetkili RENEW bayilerinde RENEW kimliği altında satışa sunulacak.

Oyak Renault fabrika ekiplerinin güçlü uzmanlığı, bayilere RENEW'in yeni kalite standartlarını sunmasını sağlayacak. Buradan çıkan ikinci el otomobiller 2 yıl garantili olacak.