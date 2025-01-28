"Süresiz Siyaset Hastalığı Ülkeyi Tıkıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da yaptığı konuşmada 2028 ve 2029 hedeflerine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Çayır, “Süresiz siyasetin hastalığına tutulmuş bir yapı var. Milletin problemleri, açlığı, özgürlüğü ve insanca yaşam hakkı konuşulmuyor. Sadece iktidarın devamı üzerine plan yapılıyor. Bu anlayış artık değişmelidir” ifadelerini kullandı.

"Hayat Pahalılığı ve Enflasyona Çözüm Vaatleri İnandırıcı Değil"

Çayır, 20 yılı aşkın süredir ülkeyi yönetenlerin ekonomik problemlere dair vaatlerini eleştirerek şunları söyledi:

“22-23 yıl boyunca ülkeyi yöneten birinin bugün kalkıp ‘enflasyonu ezeceğim, hayat pahalılığını bitireceğim’ demesi ne kadar inandırıcı olabilir? Yönetimin asıl görevi halkın yaşamını kolaylaştırmaktır. Kahramanlığa gerek yok. Halk, haysiyetli ve onurlu bir yaşam istiyor. Ancak bu konuda çözüm üretilmiyor. Ortada sadece masallar var.”

"Siyasette Değişim Olmazsa Sonuç Değişmez"

Siyasi sistemde yapısal değişiklikler olmadan sorunların çözülemeyeceğini savunan Çayır, “Türkiye’nin siyasetten başlayarak her alanda yapısal bir dönüşüme ihtiyacı var. Sadece iktidarın, partilerin veya isimlerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez. Süresiz siyaset, kişisel iktidar hesapları ve halkın problemlerini görmezden gelen anlayış sona ermelidir” dedi.

"Siyaset Hizmet Aracı Olmalı"

Çayır, siyasetin amacının halka hizmet olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Biz, siyasetin bir hizmet yolu olması gerektiğini savunuyoruz. Süresiz siyaset anlayışı yerine süreli siyaset gelmelidir. Milletin problemleri ve dertleri öncelenmelidir. Ancak şu anda gördüğümüz tek şey, iktidarın kendi devamını sağlama çabasıdır. Bu anlayış artık yeter.”

"Umutsuzluğa Gerek Yok, Çözüm Var"

Türkiye’nin sorunlarını çözmek için güçlü bir irade ve yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu ifade eden Çayır, halkı umutsuzluğa kapılmamaya çağırdı:

“Türkiye’nin sırtındaki kamburları atmamız gerekiyor. Umutsuzluğa gerek yok. Çare var. Yeter ki bu sesi büyütelim ve hep birlikte harekete geçelim. Siyaset yapma amacımız, halkımızın derdine deva olmaktır.”

"Artık Yeter"

Remzi Çayır, mevcut siyasi anlayışın Türkiye’yi ileri taşıyamayacağını belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Artık yeter. Türkiye’nin, milletin refahı ve geleceği için köklü bir değişime ihtiyacı var. Biz, bu değişimin öncüsü olmaya kararlıyız. Halkımızın desteğiyle yeni bir siyaset anlayışını hayata geçireceğiz.”

Kaynak : PHA