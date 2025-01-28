Eşitlik ve Adalet Vurgusu

Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, eşitlik ve adaletin bir ülkenin birliği için vazgeçilmez olduğunu belirtti:

“Eşitlik, adalet yoksa, bizi bir arada tutan kurumlara ve kurallara inanç azalır. Demokrasi ve Cumhuriyet, birlikte anlam kazanan iki değerimizdir. Bugün, bu değerlerin sarsıldığı ve eşitsizliklerin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz.”

“Demokrasi Araç Değil, Amaçtır”

İmamoğlu, seçimlerin demokrasinin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ne olursa olsun sandıkta eşitleniriz. Herkesin bir oyu vardır. Vatandaş beğendiğini seçer, beğenmediğini gönderir. Ancak gitmemek için yollar arayanlar, demokrasiyi araç olarak kullananlardır. Bizim için demokrasi bir araç değil, bir amaçtır.”

“Milletimiz Zalimin Yanında Olmaz”

Siyasetin mertçe yapılması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, milletin adaletsizliğe ve zalimliğe tahammül göstermediğini belirtti:

“Milletimiz, zalimin yanında olmaz. Haksızlığa karşı dik durmayı, haksızlık yapana bedel ödetmeyi iyi bilir. Siyaset, milletin çıkarını gözetecek şekilde, mertçe yapılmalıdır. Şereflice mücadele edenleri milletimiz her zaman takdir eder.”

“Ekonomi ve Eğitimde Derin Eşitsizlikler Var”

Türkiye’de özellikle ekonomi ve eğitim alanında derin eşitsizliklerin yaşandığını dile getiren İmamoğlu, “Bugün hangi haneye girsek eğitimle ilgili dertlerini saatlerce dinleyebiliriz. Ekonomik sıkıntılar ise bireylerden kurumlara kadar herkesi derinden etkiliyor. Planlama yapamıyoruz, büyük zorluklarla hizmet sunmaya çalışıyoruz” dedi.

“Belediyenin Her Kuruşu Millete Aittir”

İmamoğlu, belediye hizmetlerini eşit bir şekilde sunduklarını ve partizanlığa yer vermediklerini şu sözlerle ifade etti:

“Belediyenin her kuruşu milletin malıdır. Kimin malını kimden kaçırıyorsunuz? Biz, 16 milyon İstanbulluya eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Partizanlık yapmadan, sadece milletimizin faydasını gözetiyoruz.”

“Uydurma Soruşturmalar Vız Gelir”

Hizmetlerini engellemeye yönelik girişimlere kararlılıkla karşı duracağını söyleyen İmamoğlu, “Uydurma soruşturmalar, teftişler vız gelir tırıs gider. Adaletin önünde boynumuz kıldan incedir ama adaletsizliğe ve zalimliğe karşı dimdik durmaya devam edeceğiz” dedi.

“İktidar Yargı Üzerinden Siyaseti Dizayn Etmeye Çalışıyor”

İmamoğlu, iktidarın siyaseti yargı yoluyla dizayn etmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Önümüzdeki seçimleri bugünden dizayn etme hevesindeler. Yargının bazı alanlarını kullanarak muhalefeti zayıflatmaya çalışıyorlar. Ancak biz, milletimizle birlikte bu adaletsizliklere boyun eğmeyeceğiz.”

“İstanbul İçin Çalışmaya İlk Günkü Cesaretle Devam Ediyoruz”

Konuşmasını İstanbul için yürüttükleri sosyal projelere değinerek sürdüren İmamoğlu, “İstanbul’da sosyal adaleti sağlama yolunda önemli işler yaptık. Bu şehirde adaletin, refahın ve eşitliğin hâkim olması için ilk günkü cesaretle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Güzel Günler Çok Yakın”

İmamoğlu, milletin vicdanına güvendiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Koltuk kaybetme korkusuyla her yola başvuranların zamanı tükeniyor. Milletimizin vicdanına ve ahlakına inanıyorum. Güzel günlerin çok yakın olduğunu hep birlikte göreceğiz.”

Kaynak : PHA