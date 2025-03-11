Her akşam gerçekleşen etkinliklere Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş eşlik ediyor.

Bu özel etkinlikler kapsamında, ilçemizde uzun yıllar öğretmenlik yapmış olan Ziya Tepe, Biruni Külliyesi Yayınları’ndan çıkan “Hatıralarım” adlı kitabı için bir imza günü düzenledi. Vatandaşlar, büyük ilgi gösterdikleri bu etkinlikte değerli eğitimci Ziya Tepe ile buluşarak kitabını imzalatma fırsatı yakaladı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, imza standını ziyaret ederek Ziya Tepe ile sohbet etti ve kitabı için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ardından çarşıdaki diğer stantları gezerek esnafla bir araya gelen Başkan Hallaç, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. Çocuklar için düzenlenen etkinliklerde de miniklerle yakından ilgilenen Hallaç, onların neşesine ortak oldu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç için doğum günü vesilesiyle Ramazan Çarşısı’nda sürpriz bir kutlama düzenlendi. Ailesi ve vatandaşlar tarafından hazırlanan özel doğum günü pastasıyla gerçekleşen kutlama, duygusal ve keyifli anlara sahne oldu.

Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak vatandaşlarla iç içe gerçekleşen bu sürpriz kutlama, Başkan Hallaç’a büyük bir mutluluk yaşattı. Başkan Hallaç, bu anlamlı jest için ailesine ve kendisini yalnız bırakmayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kahta Belediyesi, Ramazan’ın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla Ramazan Çarşısı’ndaki etkinlikleri hız kesmeden sürdürmeye devam edecek.

Kaynak : PHA