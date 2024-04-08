Vatandaşlar, Ramazan Bayramında 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların akraba ve kabir (mezarlık) ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri adına Büyükşehir Belediyesine ait tüm toplu taşıma araçlarının Bayramda ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı. Halkın “Ramazan Bayramı” dolayısıyla gerçekleştireceği ziyaretleri kolaylaştırmak adına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından alınan kararla 10, 11, 12 Nisan 2024 tarihlerinde toplu taşıma araçlarında binişlerin ücretsiz olacağı açıklandı.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA