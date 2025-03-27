Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ve beraberinde gıda kontrol ekipleri Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Kontrol Görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Ramazan ayında tüketimi artan tatlı, şeker, şekerli mamuller, çikolata gibi gıda ürünlerinin üretim ve satış yerleri denetlendi.

Bayram öncesi artan talebi fırsat bilerek piyasaya güvensiz ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin sürülmesinin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve etiket bilgileri kontrol edildi. Ekipler özellikle kullanılan yağların polar madde yüzdeleri kontrol edilmesi, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve vatandaşların sağlıklı gıdalar tüketmesi denetlendi.

Ayrıca ekipler vatandaşların karşılaştıkları hileli ürünlere karşı '174 Alo Gıda Hattı' ve en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak : PHA