Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un defalarca ifade ettiğini hatırlatan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, “Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için gece gündüz demeden çalışıyor, verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Ancak bazı çevreler, meydan projemizin iptal edildiğine dair asılsız iddialar ortaya atarak halkımızı yanlış bilgilendirmeye çalışmaktadır.

Örenli’de yükselen kalıcı konutlarımıza, Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri olan İndere konutlarımıza, şehrimize yeni bir soluk kazandıracak rezerv alanlarımıza, tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduğumuz Camii Çevresi İş Yerleri Projesi, hızla devam eden Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza baktığınızda, Adıyaman’ın geleceği için nasıl büyük bir gayret içinde olduğumuzu görebilirsiniz.”dedi.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini aktaran Alkayış konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un da defalarca ifade ettiği gibi Meydan projemizin 1. Etabı, mülkiyet sahiplerimizin büyük orandaki rızasıyla başlamış olup hızla ilerlemektedir. 1. ETAP tamamlandıktan sonra diğer etaplar için de yine mülkiyet sahiplerimizin, vatandaşlarımızın rızasıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, Adıyaman için en iyisini yapmaya kararlıyız.

Asılsız haberlere itibar etmeyelim, birlikte şehrimizi daha güzel yarınlara taşıyalım. Durmak yok, yola devam”

Kaynak : PHA