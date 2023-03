Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Budak, “Yaklaşan ramazan ayında sağlıklı kalabilmek için düzensiz beslenmeden kaçınmalı, bol su tüketmeli ve hareketsiz kalmamalıyız” dedi.

Yanlış iftar ve sahur beslenmesi sonucunda kan şekerinde dengesizlikler, ağırlık hissi, kabızlık, mide ve sindirim sıkıntıları, bağışıklık sisteminde zayıflama, konsantrasyon bozukluğu gibi yan etkiler olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Budak, bu nedenle Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Vücudu susuz bırakmamak ve zararlı maddelerden arındırmak için sahur, iftar ve iftar sonrasında mutlaka bol su tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Budak, Ramazan ayında sağlıklı beslenmeyle ilgili şu önerilerde bulundu:

"Su tüketimini ihmal etmeyin"

“Oruçla beraber vücut uzun süre susuz kalıyor, bu nedenle iftar sonrası sekiz bardak su için. Şekerli ve gazlı içecekler susuzluğunuzu gidermediği gibi susuz kalmanıza neden olur. Bu içecekleri hiç içmeyin, çayı ve kahveyi de şekersiz tüketin.

"Sahurda mutlaka yiyecek tüketin"

Vücudu akşam iftar öğününe kadar aç bırakmamak ve enerji almak üzere sahurda mutlaka yiyecek tüketin. Peynir, zeytin, yumurta, yoğurt, süt, tam tahıllı ekmek, çorba, sebze yemekleri, kuru meyve kompostoları ve haftada 2-3 kez bir avuç kadar fındık, Antep fıstığı, ay çekirdeği, tahin helvası yemek, kanda şeker dengesini korur ve açlığı bastırır. Beyaz undan yapılmış poğaça, kurabiye gibi hamur işleri ve şekerli yiyeceklerden uzak durun.

Sahurda unlu ve kızartma gibi yağlı yemekler yemek vücut ağırlığınızın artmasına neden olduğundan tüketmeyin. Acı ve fazla baharatlı yemekler yemeyin. Yemeklerinize tuz eklemeyin. Her öğünde yemeklerinizi yavaş tüketin ve iyi çiğneyin. Çok fazla tuz içermesinden dolayı turşu yemeyin. Kızarmış yiyecekleri tercih etmeyin.

"İftarda mutlaka dengeli beslenin"

İftarda çok çeşitli ve fazla miktarda besin tüketmeyin. İftara çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp, 10-15 dakika sonra diğer yemeklerle devam edin. Öğünde bir porsiyondan fazla olmamak üzere etli yemekler, ekmek, bulgurlu yemekler, makarna, börek, salata tüketin. Kuru fasulye, nohut ve mercimekli yemekler gibi kuru baklagil yemeklerini ve balığı haftada 2-3 kez mutlaka tüketilmelidir.

İftardan sonra özellikle portakal, mandalina gibi meyveleri her gün, sütlü tatlıları (sütlaç, güllaç, muhallebi gibi) haftada 2 defa tüketin. Her öğünde yemeklerinizi yavaş ve iyice çiğneyin. Şeker, kalp ve hipertansiyon hastasıysanız tatlı yerine meyve tercih edilebilir.

Özellikle iftardan sonra hareket edin

Hareket etmek bedenin yanı sıra ruh sağlığının da korunmasında yararlıdır. Düzenli hareket etmemek vücudun yavaş çalışmasına ve ağırlığının artmasına neden olur. Bundan dolayı özellikle iftardan bir saat sonra her gün açık havada 40- 45 dakika kadar yürüyüş yapın.”



