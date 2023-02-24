UEFA Avrupa Ligi'de son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ya Kadıköy'de oynanacak.

İstanbul Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rakibi ise Belçika temsilcisi KAA Gent oldu. İlk maçı 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacak Başakşehir, rövanş maçını ise 15 Mart Çarşamba günü evinde oynayacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunu lider tamamlayarak kupada son 16 turuna yükselen Demir Grup Sivasspor da, bu turda ACF Fiorentina ile eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Karşılaşmaların tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023 (Budapeşte)