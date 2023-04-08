QUA Granite, 1973 yılından beri yayımda olan Türkiye’nin ilk ve tek malzeme kataloğu YAPI KATALOĞU çatısı altında 28.kez hayat bulan “ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri”nde “Sahibinden.com Hedefleme & Viral Reklam Kampanyaları” projesi ile İletişim ve Pazarlama kategorisinde Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Yapıda Yenilikçi Ürün, Fikir ve İletişim & Pazarlama olmak üzere 3 ana kategoride sahiplerini bulan Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’nde İletişim ve Pazarlama Teşvik Ödülü’nü kazanan Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

QUA Granite Dijital Kanallar Müdürü Seçkin Çağrıcı, konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:”Sahibinden.com internet sitesi üzerinde daha önce hiç uygulanmamış bir hedef kitle çalışması ile reklam kampanyalarımız yayınlandı. Bu yıl 50.si düzenlenen Altın Çekül Ödülleri’nde birçok ilki barındıran bu projemizle ödül almak bizi mutlu etti. Türkiye’nin yapı malzemesi alanındaki ilk ürün ödülü olma unvanını taşıyan ve günümüzde de sektörümüzün en önemli etkinliklerinden biri olan Altın Çekül, bizim için oldukça kıymetli bir platform. Yapının Oscarları olarak da bilinen bu değerli ödülü bizlere layık gören jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu başarının arkasında özverili bir şekilde emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma ise şükranlarımı sunuyorum. Yenilikçi çalışmalarımızla fark yaratmaya devam edeceğiz.”

17 Mart 2023 Cuma akşamı YAPI KATALOĞU 50.Yıl Diyalog Etkinlikleri kapsamında Bomontiada 4.Kat’ta gerçekleşen ödül töreni sonrasında, ödül alan ürünler ALTIN ÇEKÜL Ödülleri Sergisi açılışında tüm davetlilerin beğenisine sunuldu. ALTIN ÇEKÜL Ödülleri resmi web sitesinden de ödül alan ürünler ve projeler incelenebilecek: www.altincekul.com