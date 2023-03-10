Uzm. Klinik Psikolog Kübra Demirkesen, 1997 yılında Gaziantep’te doğdu. Lise eğitimini Seçkin Koleji’nde tamamladı. 2015-2019 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Lisans Eğitimi, 2019-2021 yıllarında Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Eğitimi aldı. 2021 yılında İstanbul’da özel bir hastanesinin Hasta İlişkileri Biriminde psikolog olarak görev yaptı.

2021- 2023 yılları arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji Bölümünde danışanlarını kabul etti.

Demirkesen, 2023 Mart ayı itibarıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde uzman klinik psikolog olarak danışanlarını kabul etmeye başladı.

Eğitimi süresince Acıbadem Hastanesi, Üsküdar NP Beyin Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi, YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi), Darülaceze gibi birçok kurumda çeşitli görevlerde bulunan Demirkesen’in uyguladığı ekoller; Sanat Terapi, Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Testleri, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Hipnozdur.

Kaynak : PHA