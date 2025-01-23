Fatih Mahallesi'nde ‘Türkiye Yüzyılı’nın gençlerin yer aldığı sporcuları ziyaret eden Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençlerle bir araya gelerek antrenmanını izledi.

Ziyarete gelenler, Fatih Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan spor salonunda gençlerle bir araya gelerek sporcuların antrenmanını izledi.

Ziyarette değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Tüm bu yatırımlarla amacımız sporun birleştirici gücüyle ülkemizin ve ilimizin geleceğine ışık tutacak sağlıklı ve özgüveni yüksek gençler yetiştirmek ve Adıyaman’ı spor ile de çok daha farklı noktalara taşımaktır. Gençlerimizin istifadesine sunulan bu önemli eserin ilimize, sevgili gençlerimize ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz"dedi.



Kaynak : PHA