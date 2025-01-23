Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak 42 ekip, 93 personel ile 32 adrese yönelik "Günübirlik Kiralanan Evler ve Kiralık Araç Firmaları" denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 26 kiralık araç firması denetlenirken, 6 günübirlik kiralanan ev denetlenmiş ve toplamda 210.223 TL idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 107 şüphelinin sorgulaması yapılırken, hırsızlık sucundan araması olan 1 şüpheli ise yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Kaynak : PHA