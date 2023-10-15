Tahmini Okuma Süresi: dakika

Prof. Dr. Göktürk Maralcan, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Meme kanserinde erken tanın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Maralcan: “Erken tanı ile meme kanseri tedavisi çok başarılıdır. Kadınlar, meme kanseri riskinin farkında olmalı ve erken tanı için düzenli tarama testleri yaptırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Meme kanseri tarama testleri

Tarama testlerinin söz konusu risk olan kanseri erken keşfedebilmek için belirli aralıklarla yapılan testler olduğunu anımsatan Prof. Dr. Maralcan, meme kanseri için uygulanması gereken tarama testlerini şöyle sıraladı:

“-Kişinin kendi kendisine meme muayenesi yapması,

-Genel cerrahi uzmanına veya meme cerrahına muayene olması,

-Hekimin kontrolünde mamografi yaptırmasıdır.”

Yaşa göre kontrole gitme sıklığının değişiklik gösterdiğinin altını çizen Prof. Dr. Maralcan, şunları kaydetti:

“Erken tanı için özellikle 40 yaş sonrası kadınların düzenli meme muayenesi ve mamografi yaptırmaları çok önemlidir. Bu nedenle belirli periyodlarla hekime kontrole gitmek şarttır. Kadınlar hekime gitmekten çekinmemeli ve korkmamalıdır. Bu korku ve çekingenlik yüzünden maalesef geç tanı konulan hastalarımız olmaktadır.”

Her insanın sağlıklı ve güzel yaşamayı, sevdikleriyle birlikte yaşlanmayı hak ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Maralcan, “Bu nedenle hem bedenen hem de ruhen sağlığımızı korumak zorunda olduğumuzu unutmayalım” diye konuştu.



Kaynak : PHA