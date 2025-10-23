Avrupa Birliği ile Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ana ortaklığında ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen 'Depremden Etkilenen Bölgedeki Kamu Hizmetleri için Katılımcı, Kapsayıcı ve Yeşil Yeniden Yapılandırma (PACE) Projesi' kapsamında, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Danışmanı Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz tarafından verilen eğitimde, belediyelerin stratejik yönetim süreçlerinin güçlendirilmesi ve performansa dayalı bütçeleme yaklaşımının geliştirilmesi konuları ele alındı. Prof. Dr. Yılmaz, belediyelerin 2026 yılından itibaren program bütçe bazlı sisteme geçeceğini belirterek, kaynak, faaliyet ve iş bazlı planlamanın önemini vurguladı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, yıl içinde yapılacak izleme ve değerlendirme çalışmalarının sürecin ayrılmaz bir parçası olacağı ifade edildi. Eğitimin amacının, belediyelere emanet edilen kaynakların etkin, verimli ve şeffaf şekilde kullanılmasını sağlamak ve kentte yaşayan vatandaşlara daha kaliteli kamu hizmeti sunmak olduğu kaydedildi.

