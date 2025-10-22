Alevi-Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademisyenlerle İstişare Toplantısı'na katılan Adıyamanlı Akademisyenler Platform Başkanı Prof. Dr. Fevzi Rençber Alevilik ve Bektaşilik üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, inanç, kültür ve eğitim ekseninde kapsamlı öneriler sunan Prof. Dr. Rençber, kültürel mirasın korunması ve bilimsel zeminde ilerletilmesi adına somut adımlar önerdi.

'Üniversitelerde, Alevilik-Bektaşilik Dersleri Seçmeli-Zorunlu Hale Gelmeli'

Prof. Dr. Rençber, Alevilik ve Bektaşilik üzerine yapılan akademik çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuların üniversitelerde zorunlu ya da seçmeli ders olarak okutulmasının önemine vurgu yaptı. 'Uygun şartlar sağlandığında, Alevilik ve Bektaşilik dersleri tüm üniversitelerde ders olarak yer almalıdır. Bu, öğrencilerin farklı inanç ve kültürleri tanıması açısından son derece önemlidir,' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Temsilcilikler ve Sempozyum Önerisi

Prof. Dr. Rençber, Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar ve Avrupa'da Alevi-Bektaşi kültürünü temsil edecek ofislerin açılmasının gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, Alevilik-Bektaşilik ve Sarı Saltuk ekseninde uluslararası bir sempozyumun Romanya'da düzenlenmesinin yerinde bir adım olacağını dile getirdi.

Gençler ve Çocuklar İçin Yayınlar

Genç nesillere Alevi-Bektaşi kültürünü tanıtmak için özgün ve eğitici yayınlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Rençber, çocuklar ve gençler için özel olarak hazırlanacak eserlerin önemine değindi.

Ocaklar Hakkında Derinlemesine Akademik Çalışma Gerekliliği

Prof. Dr. Rençber, Alevi inanç sisteminin temel taşlarından biri olan Ocaklar üzerine daha fazla akademik çalışma yapılması gerektiğini belirtti. 'Ocaklar, Alevi toplumsal yapısının omurgasını oluşturmaktadır. Bu nedenle müstakil ve derinlemesine araştırmalara ihtiyaç vardır,' dedi.

Adıyaman'da Uluslararası Alevilik Sempozyumu Çağrısı

Adıyaman doğumlu bir akademisyen olarak kente olan bağlılığını dile getiren Prof. Dr. Rençber, Alevilik üzerine yapılacak uluslararası bir sempozyumun Adıyaman'da düzenlenmesinin hem tarihsel hem de kültürel açıdan çok anlamlı olacağını ifade etti. 'Adıyaman, Alevilik geleneğinin önemli merkezlerinden biridir. Burada yapılacak bir sempozyum, hem bilimsel çalışmaları teşvik edecek hem de yerel inanç değerlerine sahip çıkılmasını sağlayacaktır' dedi.

Toplumsal Birlik ve Barış Vurgusu

Toplantının sonunda, Prof. Dr. Rençber, Alevi-Bektaşi inançlarının insan hakları, barış ve toplumsal dayanışma temelli değerler taşıdığına işaret ederek, 'Toplumda farklılıkları zenginlik olarak gören bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu inanç ve kültür, kardeşlik köprüsü kurmak açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir' şeklinde konuştu.

Toplantı, katılımcıların soruları ve katkılarıyla devam etti ve Alevi-Bektaşi kültürünün bilimsel temelde daha güçlü bir şekilde yaşatılması konusunda ortak niyetle sona erdi.

