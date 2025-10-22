Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce bir eve düzenlenen operasyonda O.K., S.V.K., At.İ. ve R.K. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 57 gram, 14,25 gram, 11,44 gram ve 3 gram olmak üzere çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid maddesi ile 60 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., S.V.K. ve At.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

