Akademik Başarılarla Örülü Bir Yolculuk

1983 yılında Adıyaman’da doğan Prof. Dr. Fevzi Rençber, eğitim hayatına Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nde başladı. 2006 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Rençber, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.

“Alevîlik” üzerine yaptığı doktora teziyle dikkat çeken Rençber, Adıyaman’ın dini ve kültürel dokusunu akademik literatüre kazandıran önemli çalışmalara imza attı. 2010 yılında Şırnak Üniversitesi’nde akademik görevine başlayan Rençber, 2018 yılında doçentlik, 2025 yılında ise profesörlük unvanını aldı.

Uluslararası Akademik Etki

Prof. Dr. Rençber’in çalışmaları Türkiye sınırlarını aştı. Georgetown Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak yürüttüğü "Oryantalistlere Göre Alevilik ve Bektaşilik" adlı projesi, Batılı akademik çevrelerde de ilgi gördü. Romanya Bükreş Üniversitesi ve Pakistan Pencap Üniversitesi gibi kurumlarda yaptığı çalışmalar da uluslararası düzeyde bilimsel iş birliklerine katkı sağladı.

Yayımlanan eserleri arasında “Hakk Muhammed Ali Aşkı: Adıyaman Alevileri” ve “Oryantalistlere Göre Alevilik ve Bektaşilik” gibi kitaplar yer alıyor. Bu çalışmalar, Alevîlik-Bektaşîlik ve mezhep tarihi literatüründe referans eserler arasında gösteriliyor.

Toplumsal Barışa Akademik Katkı

Prof. Dr. Rençber’i farklı kılan yönlerden biri de sahadaki etkinliği. Akademik bilgiyle sosyal sorunları birleştiren Rençber, Adıyaman’da Sünni ve Alevi topluluklar arasında diyalog ve anlayışın gelişmesi için çeşitli projelere liderlik etti. “Alevîliği İslam’dan koparma çabalarına karşı bilimsel duruş sergilemek zorundayız” diyen Rençber, mezhep ve inanç farklılıklarının bir çatışma değil, zenginlik olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.

Adıyaman’ın Kültürel Hafızasını Belgeliyor

Rençber, akademik çalışmalarını sadece teorik düzeyde tutmakla kalmayarak yerel kültürü kayıt altına alan önemli saha araştırmalarına da imza attı. Adıyaman’daki “ocaklık kültürü” ve “halk hekimliği” üzerine yürüttüğü projeler, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel bilgilerin belgelenmesini sağladı.

2023 depreminin ardından yürüttüğü “Adıyaman İçin Hemen Şimdi” kampanyasıyla da yeniden inşa sürecinde aktif rol aldı.

“Adıyaman’ın İmarı, Neslin İhyası İçin Çalışıyoruz”

Halkla iç içe, mütevazı ve güler yüzlü kişiliğiyle tanınan Prof. Dr. Fevzi Rençber, bilim insanı kimliğinin yanında bir “toplum önderi” olarak da Adıyaman’da derin izler bırakıyor. Hem Sünni hem Alevi kesimlerin ortak güvenini kazanan Rençber, gençlerle yürüttüğü eğitim ve gelişim programlarıyla geleceğin liderlerini yetiştiriyor.

Adıyaman’ın Gururu: Prof. Dr. Fevzi Rençber

Akademideki yükselişini topluma olan katkısıyla birleştiren Prof. Dr. Fevzi Rençber, Adıyaman’ın adını hem ulusal hem uluslararası alanda gururla duyurmaya devam ediyor. Profesörlük unvanını halkla birlikte kutlayan Rençber’in, birlik, bilim ve barış temelli duruşu, onu sadece akademik bir figür değil; aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin simge ismi haline getiriyor.

Kaynak : PHA