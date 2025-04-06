“Teşkilatlarımızla Her Zaman İç İçe Çalışıyoruz”

Bayram ziyaretleri kapsamında il merkeziyle birlikte ilçeler, köyler ve mahalleleri de dolaşan Alkayış, parti teşkilatlarıyla yaptığı değerlendirmelerde halkın beklentilerini ve mevcut sorunları ele aldı. AK Parti’nin teşkilat yapısına verdiği önemi vurgulayan Alkayış, “İl, ilçe, köy ve mahalle teşkilatlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Halkımızın güvenini sağlayan en sağlam zemin yine bu teşkilatlardır” dedi.

“Deprem Yatırımları Yükseliyor, Meyvelerini Veriyor”

Bayram boyunca gözlemlediği en önemli konulardan birinin de Adıyaman’da yükselen yatırımlar olduğunu belirten Alkayış, “Bu bayramda, depremin hemen ardından Hükümetimiz tarafından başlatılan yatırımların yükselmeye başladığını ve meyvelerini verdiğini hep birlikte gördük” ifadelerini kullandı.

“Her Kapıyı Çaldık, Her Vatandaşımızla Bayramlaştık”

Arife gününden tatilin sonuna kadar yoğun bir programla sahada olduklarını belirten Milletvekili Alkayış, Adıyaman’da bayram coşkusunu halkla birlikte yaşadıklarını söyledi. “Vatandaşlarımız, esnafımız, iş dünyamız, sendikalarımız, kooperatiflerimiz, muhtarlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, STK’larımız, şehit ailelerimiz, taziye evlerimiz ve camilerimiz dahil olmak üzere hemen her yerde vatandaşlarımızla bayramlaştık” dedi.

“Adıyaman’ın Talebi, Bizim Siyasi Önceliğimizdir”

Alkayış, AK Parti’nin siyaset anlayışının merkezinde halkın olduğunu vurgulayarak, “Adıyamanlı hemşehrilerimizin memnuniyeti ve refahı için her zaman sahadayız. Halkımızın talep ve önerilerini siyasetin önceliği yapıyoruz. Teşkilatlarımızla birlikte bu sesi Ankara’ya taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Adıyaman’ın Menfaatini Gözeterek Çalışıyoruz”

Milletvekili Alkayış, yürüttükleri tüm siyasi faaliyetlerde hem Adıyaman’ın hem de Türkiye’nin çıkarlarını gözeterek hareket ettiklerini ifade etti. “Vatandaşlarımızın desteğiyle çıktığımız bu yolda, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Şehrimizin acılarına ortak olduğumuz gibi mutluluğuna da ortak olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA