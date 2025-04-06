Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu En Fazla İhlal Edilen Kurallar Oldu

Denetimler sırasında en çok ihlal edilen kuralın emniyet kemeri takmamak olduğu tespit edildi. 78/1-a maddesi kapsamında 108 araca, 73-c maddesi kapsamında ise cep telefonu kullanımı nedeniyle 36 araca ceza kesildi.

Diğer tespit edilen ihlaller ise şu şekilde:

Sağa dönüş kuralına uymamak (53/1-a): 1 araç

Sola dönüş kuralına uymamak (53/1-b): 3 araç

Geçme kurallarına uymamak (54/1-a): 10 araç

Kavşakta şerit değiştirmek (56/1-a): 1 araç

Yolcu indirme kurallarına uymamak (58): 1 araç

Toplam Ceza Miktarı 212 Bin 884 TL

Drone ile yapılan denetim sonucunda toplam 160 araca, 212 bin 884 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin bayram süresince artırılarak devam edeceğini vurguladı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak : PHA