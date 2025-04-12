Adıyaman Merkez’de, K12 Konteyner Kent’te eğitimlerine devam eden Vefa İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmenleri Zuhal Fırat rehberliğinde Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi’ne anlamlı bir ziyarette bulundu. Etkinlik, 1-C sınıfı öğrencilerinin polis memurlarına çiçek ve kendi yazdıkları mektupları takdim etmesiyle başladı.

Ziyaret sırasında görevli polis memurları, çocuklara mesleklerine dair bilgiler vererek emniyet teşkilatının görevleri hakkında açıklamalarda bulundu. Öğrenciler, polis abilerine merak ettikleri soruları yönelterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Polis memurlarının öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunduğu ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Maarif Modeli Kapsamında Değerler Eğitimi Vurgusu

Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde düzenlendi. Bu yeni model, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, ahlaki ve toplumsal değerlerle donatılmasını da hedefliyor. Model, özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda empati, sorumluluk, toplumsal aidiyet gibi değerlerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Vefa İlkokulu Müdürü Yılmaz Çetinkaya, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yalnızca akademik bir yaklaşım değil, aynı zamanda sosyal ve değer temelli bir eğitim anlayışıdır. Bugünkü ziyaret de bu anlayışın sahaya yansımasıdır. Öğrencilerimizin hem polislik mesleğini tanımaları hem de kamu görevlileriyle birebir temas kurmaları onlar için çok kıymetli bir deneyim olmuştur. Etkinliği organize eden öğretmenimiz Zuhal Fırat’a ve bu sürece destek olan tüm velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Polis-Çocuk Etkileşimi Teşvik Ediliyor

Polis Haftası vesilesiyle gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, çocuklarda güvenlik güçlerine yönelik olumlu algının oluşmasına katkı sunduğu, aynı zamanda kamu görevlilerinin toplumsal rolleri hakkında farkındalık kazandırdığı belirtiliyor. Emniyet yetkilileri ise, özellikle afet bölgelerinde çocuklarla kurulan bu tür bağların rehabilite edici bir yönü olduğunu vurguluyor.

Kaynak : PHA