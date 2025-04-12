“Fiziki Müdahale Halkın İradesine Saldırıdır”

AK Parti’li Özhan, yaptığı yazılı açıklamada Belediye Meclis Üyesi Kağan Taş’a yönelik fiziki müdahaleyi kınayarak, “Bir belediye meclisinde, fikir beyan eden bir üyeye fiziki müdahalede bulunmak sadece o kişiye değil, halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Unutulmamalıdır ki meclis kürsüsü; şahsi değil, halkın kürsüsüdür” ifadelerini kullandı.

“Fikir Özgürlüğünü Değil, Tahakkümü Savunuyorlar”

Özhan, açıklamasının devamında Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirerek, “Bugün 'CHP zihniyeti' dediğimiz zihniyet, kendisi gibi düşünmeyeni dışlayan, ötekileştiren ve susturmaya çalışan bir anlayıştır. Fikir özgürlüğünü savunmaz; sadece kendi fikrine özgürlük ister. Bu anlayış, demokrasiden değil tahakkümden beslenir” ifadelerine yer verdi.

“Altınşehir Planı Halkın Değil, Birilerinin Çıkarına mı?”

Adıyaman Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda Altınşehir Mahallesi’ne ilişkin imar planı revizyonunun, muhalefet üyelerine söz hakkı tanınmadan kabul edildiğini öne süren Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’den kamuoyuna açıklama yapmasını istedi.

Plan değişikliğinin “donatı alanları açısından ciddi eksiklikler” içerdiğini savunan Özhan, “Sayın Başkan, ‘çıkar hesabı yapanlar var’ diyorsa, buyursun açıklasın: Bu değişiklik kimin çıkarına? Hangi kamu yararı gözetildi? Altınşehir sakinleri bu soruların yanıtını hak ediyor” dedi.

“Tarih Unutmaz”

Açıklamasının sonunda Tutdere’yi “rant belediyeciliği” ile suçlayan Milletvekili Özhan, “İstediğiniz kadar olayları gizleyin, yalanlayın, çarpıtın… Adıyaman halkı bir kez daha gördü ki, siz halkın değil rantın belediye başkanısınız. Bunu herkes unutsa da tarih unutmaz” ifadelerini kullandı.

Özhan, açıklamasını “Bizler, bu şehirde yaşayan her bir vatandaşın hakkını, hukukunu ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA