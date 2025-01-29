Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından "Bilgilendirme Faaliyeti" kapsamında Besni Atatürk Caddesi ve Gaziantep Caddesi çevresinde bulunan esnaflar ve vatandaşlar dolandırıcılara ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıldı.

Polis ekipleri tarafından işyerleri ziyaret edilerek, Güncel dolandırıcılık olayları, hırsızlık, güvenlik kamerasının önemi ve Bilişim Yolu İle İşlenen Suçlar (SİBERAY) karşı bilgilendirildi. Ayrıca Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri üzerinde uyarıların yer aldığı ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gereken konuların yer aldığı broşür dağıtıldı. Ekipler faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.



Kaynak : PHA