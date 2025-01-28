"CHP’nin Kararlı Yürüyüşü Sürecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, yaptığı çağrılara ses verenlerle, kararlılıkla yoluna devam ediyor. 2004 seçimlerinde yüzde 6 oy aldığımız Manisa’mızda, 2024 seçimlerinde yüzde 60’la birinci parti olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, emeği geçen bütün partililerimize ve Manisa’da iktidar görmeden vefat eden büyüklerimize bir armağandır.”

Selma Aliye Kavaf’ın CHP’ye Katılma Nedenleri

CHP'nin dördüncü Manisa Milletvekili olarak kürsüye çıkan Selma Aliye Kavaf, neden CHP'ye katıldığını şu sözlerle açıkladı:

“2000’li yılların başında siyasete, demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve adalet arayışına katkı sunmak amacıyla başladım. Bugün de aynı değerler için buradayım. CHP çatısı altına katılmam, bu ahlaki ve vicdani sorumluluk duygusunun bir sonucudur. Beni bu çatı altında buluşturan Sayın Genel Başkan Özgür Özel ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

"Kavaf’ın CHP’ye Katılımı Ne Anlama Geliyor?"

Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf’ın CHP’ye katılımıyla partinin milletvekili sayısı 131’e yükseldi. Kavaf’ın transferi, CHP'nin farklı siyasi geçmişlere sahip isimleri birleştirme vizyonunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özel, Kavaf’ın katılımıyla birlikte Manisa’da CHP’nin etkisinin daha da artacağını ifade etti.

Toplantıda Duygu Dolu Anlar

Grup toplantısı, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Toplantıya katılanlar, “Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla salonda coşku yarattı.

Selma Aliye Kavaf Kimdir?

Eğitim: Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Hacettepe Üniversitesi’nde tarih alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Kariyer: Öğretmenlikten siyasete geçiş yaptı, AK Parti’de Kadın Kolları kuruculuğu ve bakanlık görevlerinde bulundu.

CHP’ye Katılım: 2023 seçimlerinde DEVA Partisi listelerinden seçildi ancak değişen siyasi koşullar nedeniyle CHP’ye katılma kararı aldı.

Özel: "Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında İktidar Hedefi"

CHP Genel Başkanı Özel, toplantıda yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün partisi olarak Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında iktidar olma kararlılığımız tamdır. Manisa’da başlayan bu güçlü yürüyüş, tüm Türkiye’ye yayılarak devam edecek” dedi.

Kaynak : PHA