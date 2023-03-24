14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti’den Milletvekili aday adayı olan Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman’da bir yandan enkaz altında olan hemşerilerimizi kurtarmak ile uğraşırken, diğer yandan yardımlar için araç temin ettirme ve gıda ile giyim yardımlarının Adıyaman’a ulaşması için yoğun bir çaba içerisine girmiş, aradan geçen bunca zaman dilimine rağmen bir an olsun Adıyaman’ı terk etmemişti.

Deprem nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu dile getiren Polat,

“6 Şubat tarihinde bölgemizde meydana gelen ve en çok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle şehrimizin harabeye döndüğünü hepimiz üzülerek gördük. Deprem nedeniyle binlerce canımızı kaybettik. Binlerce canımız yaralandı ve halen tedavi görüyorlar. Binlerce evimiz ve iş yerimiz yıkıldı.

Şimdi yaralarımızı sarma zamanı… Aynı zamanda seçimlerin sathı mailine giriyor olmamız bizler için yaşadığımız sıkıntılı süreci daha da zor hale getirmiştir. Adıyaman’ın bir evladı olarak her iki süreci bir arada götürmek zorunda olduğumuzun bilincindeyim. Bu şehri tekrar ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler bu şehrin sevdalılarıyız. Çünkü bu şehre bir borcumuz var, çünkü bizler bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Bu şehir bizim ana yurdumuz, ata yurdumuzdur. Şehrimizi eski halinden çok daha güçlü ve işler halde olması için bir dakika dahi durmadan çalışacağız, çabalayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehrimizin ilçeleri ve köylerinde en kısa sürede konutların ve iş yerlerinin yapımına başlanılacak, şehrimiz daha güvenli hale gelecektir. Saygıdeğer Adıyamanlı hemşerilerimizin Cumhurbaşkanımıza olan güvenleri asla boşa çıkmayacak ve Adıyaman en kısa sürede daha yaşanılabilir bir şehir olacaktır.” dedi.