Kahta Belediyesi tarafından Yavuz Selim mahallesi Kapalı Semt Pazarında oluşturulan iftar çadırında her gün binlerce kişiye sıcak yemek ikramı ediliyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ramazanın ilk günü iftar çadırında vatandaşlarla birlikte aynı sofrayı paylaştı.

Vatandaşlarla Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadıkları için mutlu olduklarını kaydeden Başkan Turanlı,"Bizleri bir kez daha bu mübarek aya kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Mübarek Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlarımızla orucumuzu açtık. Hemşehrilerimize Ramazan ayı boyunca sıcak aş ikramımız devam edecektir." dedi.



Kaynak : PHA