Daha önce birçok kez zam söylentilerini duyduğumuz plastik poşet ücretlerine zam konusuyla ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı' tutarlarına ilişkin karara göre, poşetler için geri kazanım katılım payı tutarı 38,5 kuruş oldu.ANKARA (İGFA) - 1 Ocak 2019 tarihinde alınan kararla çevreyi plastikten korumak adına ücret ödemeye başladığımız plastik poşetler o tarihten bu yana 25 kuruşa satılıyordu.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre plastik alışveriş poşetlerine 4,5 yıl sonra zam geldi. 1 Ağustos'tan itibaren 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanacak kararla plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı tutarı 38,5 kuruşa yükseltildi.

Hatırlanacağı gibi satıcılar poşetlerin satışıyla "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında satılan poşet kadar devlete geri ödeme sağlıyordu.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında alınan kararla marketler poşet başına 13,5 kuruş devlete ödeme yapıyordu.