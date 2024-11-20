CHP’li vekillerin kayyum uygulamalarını protesto ettiği görüşmeler öncesinde, Meclis koridorlarında arbede yaşandı.

"Kayyum Halk İradesine Darbedir" Dövizleriyle Protesto

Komisyon görüşmeleri öncesinde, CHP’li milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı protesto etmek amacıyla salon girişini kapattı. Vekiller, ellerinde "Kayyum halk iradesine darbedir" yazılı dövizlerle Yerlikaya’yı karşılayarak bir dakika boyunca salona girişini engellemek istedi. CHP’liler, Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum sonrası belediye binasına girişlerinin yasaklandığını hatırlatarak Bakan Yerlikaya’nın aynı durumu yaşamasını istediklerini ifade etti.

Salonda Bağrışmalar: Yerlikaya ile Başarır Karşı Karşıya

Protestolar ve yaşanan arbede sonrası Bakan Yerlikaya, AK Partili milletvekilleri ve koruma ekiplerinin eşliğinde komisyon salonuna giriş yaptı. Ancak salondaki gerginlik sona ermedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kayyum uygulamalarını eleştirirken Bakan Yerlikaya ile arasında sert bir tartışma yaşandı. Tarafların seslerinin yükselmesiyle salondaki atmosfer daha da gerildi.

Kamera Tokatlama İddiası

Arbede sırasında, ANKA Haber Ajansı’nın bir muhabirinin kamerasını görüntülemek isteyen Bakan Yerlikaya’nın, kamerayı tokatladığı iddia edildi. Bakan’ın salona girmesiyle birlikte tartışma farklı bir boyut kazandı ve komisyondaki tartışmalar hararetli bir şekilde devam etti.

CHP’nin Tepkisi: “Halk İradesine Saygı Gösterilmeli”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, komisyonda yaptığı konuşmada kayyum uygulamalarına tepki gösterdi. Başarır, kayyum atamalarını halkın seçme ve seçilme hakkına bir darbe olarak nitelendirerek, “Kayyum atamaları, demokrasiyi rafa kaldıran bir uygulamadır. Halk iradesine saygı gösterilmelidir” dedi.

Komisyonda Gerginlik Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler, muhalefet milletvekillerinin kayyum uygulamaları ve demokratik haklarla ilgili eleştirileri nedeniyle oldukça yoğun geçiyor. Gerginliğin ilerleyen oturumlara da taşınması bekleniyor.

Kaynak : PHA