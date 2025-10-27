Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, derneğin Malatya ve Adıyaman şubelerinin düzenlediği dayanışma etkinlikleri için çağrıda bulundu.

Erçe yaptığı açıklamada, 'Sevgili Canlar, Yarenler, Yoldaşlar, 31 Ekim Cuma günü Malatya Şubemizin, 1 Kasım Cumartesi günü ise Adıyaman Şubemizin dayanışma etkinlikleri olacak' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Erçe, her iki şubenin bölgedeki Alevi hak mücadelesi ve toplumsal dayanışma açısından önemli birer yapı olduğunu vurgulayarak, 'Her iki şubemiz, 6 Şubat depreminin ağır sancılarını ve travmalarını yaşamış durumda. Bu şubelerimize destek olmak hepimizin görevidir. Tüm Canları, Dostları ve Yoldaşları, şubelerimizin dayanışma etkinliklerine katılmaya ve katkı sunmaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, hem bölgesel dayanışmayı güçlendirmeyi hem de Alevi topluluklarının sosyal ve kültürel dayanışmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak : PERRE