Alınan bilgiye göre kavga, gece geç saatlerde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı’nda Pinhani konseri düzenledi. Düzenlenen konserde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmaya yakınlarında karışmasıyla kavgaya dönüşürken, kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olay yerinden kaçan şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA